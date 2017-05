Blaue Flagge

Spektakulärer Verkehrsunfall

Um zehn Uhr am Samstagmorgen ereignete sich auf der E34/E313 Autobahn von Turnhout nach Antwerpen in Ranst ein spektakulärer Unfall. An einer Autobahnraststätte verlor ein LKW seinen Sattelauflieger der sich über vier Fahrbahnen querlegte.

