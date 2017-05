Berufsverkehr per E-Bike

Erfolg für die Hungerhilfe

17/05/17 - Das Konsortium 12-12 hat bekanntgegeben, dass bisher 9,5 Mio. € an Spenden für die Hungerhilfe in Süd-Sudan, in Nigeria, in Somalia und im Jemen eingegangen sind. Wie versprochen verdoppelt die belgische Bundesregierung diesen Betrag auf 19 Mio. €. Entwicklungshilfeminister Alexander De Croo (Open VLD) will damit gegen den Hungertod von 1,4 Mio. Kindern vorgehen.

