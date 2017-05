Erfolg für die Hungerhilfe

Riesige Friedensfahne

15/05/17 - In Ypern in Westflandern ist am Sonntag die größte Friedensfahne der Welt entrollt worden. Diese Fahne ist 58x31 Meter groß, was rund 1.800 m² entspricht. Hunderte Menschen beteiligten sich am Marktplatz von Ypern an dieser Aktion.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

