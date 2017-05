Neue E-Tankstellen

11/05/17 - In Ostende ist am Donnerstag die erste von insgesamt 2.500 neuen Ladestationen für Elektroautos in Flandern in Betrieb genommen worden. 750 dieser Anlagen sollen noch dieses Jahr ans Netz gehen. Geplant ist, dass jede Gemeinde im belgischen Bundesland Flandern mindestens eine solche Station erhält. An jeder Station können je zwei Fahrzeuge Strom tanken.

