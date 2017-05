Blanche ist im Finale!

10/05/17 - Am Dienstagabend hat sich die belgische Vertreterin beim Eurosongfestival in Kiew, die Sängerin Blanche, für das Finale qualifizieren können. Blanche konnte die Jury mit ihrem Lies „City Lights“ im ersten Halbfinale überzeugen. Einmal mehr machte es die Eurosong-Jury der belgischen Delegation schwer, denn nun schon zum dritten Mal in Folge, auch bei Laura Tesoro 2015 und bei Loïc Nottet letztes Jahr, wurde unser Land als letzter Teilnehmer für das Finale ausgerufen. Sehen Sie hier bei uns noch einmal Blanches Auftritt in Kiew am Dienstagabend.

