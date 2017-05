Der Second-Hand-Prinz

Gedenken: Victory Day

08/05/2017 - Nicht nur in Paris, sondern auch in Brüssel ist an diesem Montagmorgen dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht worden. Hier erfolgte das mit einer Zeremonie am Grab des unbekannten Soldaten. Am 7. Mai 1945 ergab sich Nazi-Deutschland den alliierten Streitkräften. Doch in den meisten Ländern wird V-day, Victory Day, am 8. Mai gefeiert. Im zweiten Weltkrieg fielen mindestens 50 Millionen Menschen, darunter rund 86.000 Landsmänner.

