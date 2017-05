Offene Baustellen

Europatag mit Superheld

07/05/17 - Am Samstag luden die Institutionen der Europäischen Union in Brüssel zu ihrem alljährlichen und traditionellen Tag der offenen Tür am Europatag ein. Besonders neugierig waren die rund 25.000 Besucher auf das neue Europagebäude, das sogenannte „Ei“. Und unser Kamerateam fand den europäischen „Superhelden“ und der kam ausgerechnet aus Frankreich.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Europatag mit Superheld

07/05/17 - Am Samstag luden die Institutionen der Europäischen Union in Brüssel zu ihrem alljährlichen und traditionellen Tag der offenen Tür am Europatag ein. Besonders neugierig waren die rund 25.000 Besucher auf das neue Europagebäude, das sogenannte „Ei“. Und unser Kamerateam fand den europäischen „Superhelden“ und der kam ausgerechnet aus Frankreich.