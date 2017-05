Es stinkt in Aalst…

06/05/17 - Seit einigen Tagen werden Teile des historischen Teils von Aalst in der Provinz Ostflandern von einem üblen Geruch heimgesucht. Gleich mehrere Straßenzüge wurden daraufhin Untersucht und zwar im Boden, in der Kanalisation, in der Umgebungsluft und im Wasser. Doch zunächst ist die Herkunft des Gestanks unklar.

Belga ???media.video.type.mz_vod???

Es stinkt in Aalst…

06/05/17 - Seit einigen Tagen werden Teile des historischen Teils von Aalst in der Provinz Ostflandern von einem üblen Geruch heimgesucht. Gleich mehrere Straßenzüge wurden daraufhin Untersucht und zwar im Boden, in der Kanalisation, in der Umgebungsluft und im Wasser. Doch zunächst ist die Herkunft des Gestanks unklar.