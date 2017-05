Tag der Pressefreiheit

"Schönster Ort Belgiens" sagt The Guardian

03/05/17 - Diese stählerne und durchsichtige Kapelle in Borgloon in der flämischen Provinz Limburg ist nach Ansicht der Leser der britischen Tageszeitung The Guardian der absolut schönste Ort in Belgien. Die Kapelle ist ein Kunstwerk des Architektenduos Gijs & Van Vaerekbergh und steht dort bereits seit rund 6 Jahren. Die „Reading between the lines“ genannte Installation ist auch noch nicht jedem Flamen bekannt. Also, nichts wie hin nach Borgloon!

