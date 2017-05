Einsiedler aus Flandern in Saalfelden in Österreich

02/05/17 - Der 58 Jahre alte flämische Diakon Stan Vanuytrecht aus Diest in der Provinz Flämisch-Brabant hat vor einigen Tagen eine ganz besondere Aufgabe übernommen. Er wird ab sofort und noch bis Oktober ein Einsiedlerdasein in der Bergkapelle von Saalfelden in Österreich führen. Diese Kapelle befindet sich vor einer Grotte in 1.400 Metern Höhe.

