Lauf mit Hindernissen

30/04/2017 - An diesem Sonntag und noch am morgigen Montag wird in De Schorre in Boom der Spartacus Run veranstaltet. 10.000 Läufer haben sich für den Hindernislauf angemeldet. Der Parcours ist 10 Kilometer lang und unterwegs sind 30 Hindernisse zu überwinden. Auch vor Wasser und Schlammn wird nicht Halt gemacht.

