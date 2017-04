1 Mio. Spende

Rhapsodie in der Galerie

28/04/17 - Die Sankt-Hubertusgalerien im Herzen der Brüsseler Altstadt feiern in diesem Jahr ihren 170. Geburtstag. Die Galerien bestehen aus drei Gängen: Die Königinnengalerie, die Königsgalerie und die Prinzengalerie. 1847 wurde diese überdeckte Einkaufsgalerie eröffnet und im gleichen Jahr schrieb Franz Liszt seine „Ungarische Rhapsodie“. Aus diesem Anlass ist dort fünf Abende lang live am Klavier gespielt diese Rhapsodie zu hören, kombiniert mit einem Lichtspiel an den historischen Mauern der Galerien.

