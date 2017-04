Günstige Karat-Steuer

Maori-Tanz in Ypern

27/04/17 - Neuseeländische Soldaten haben ihren während des Ersten Weltkriegs auf den Schlachtfeldern in Westflandern eine ungewöhnliche Ehre erwiesen. Sie führten unter dem Mahnmal an der Menenpoort in Ypern einen „Haka“ vor. Das ist ein traditioneller Maori-Tanz, der mindestens seit der letzten Fußball-WM weltweit bekannt ist. Doch hier hatte dieser Tanz einen ernsten und emotionalen Hintergrund. Die Zuschauer staubten nicht schlecht über das, was ihnen dort gezeigt wurde…

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Maori-Tanz in Ypern

27/04/17 - Neuseeländische Soldaten haben ihren während des Ersten Weltkriegs auf den Schlachtfeldern in Westflandern eine ungewöhnliche Ehre erwiesen. Sie führten unter dem Mahnmal an der Menenpoort in Ypern einen „Haka“ vor. Das ist ein traditioneller Maori-Tanz, der mindestens seit der letzten Fußball-WM weltweit bekannt ist. Doch hier hatte dieser Tanz einen ernsten und emotionalen Hintergrund. Die Zuschauer staubten nicht schlecht über das, was ihnen dort gezeigt wurde…