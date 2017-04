Optimale Handhygiene

"Besser als im Bett"

24/04/2017 - Den wallonischen Sänger Loïc Nottet haben wir vor zwei Jahren kennen gelernt, als er für Belgien den vierten Platz im Eurovision Song Contest holte. Zwei Jahre später hat er seine ersten Konzerte gegeben. Das war am Samstag und am gestrigen Sonntag in der Ancienne Belgique. Und beide Male war der Saal ausverkauft.

"Besser als im Bett"

