Angriff ohne Belgier

Laufmekka Antwerpen

23/04/17 - Antwerpen war an diesem Sonntag das Mekka für alle, die dem Laufsport frönen. Neben einen Marathon am Morgen wurden am Nachmittag auch die „10 Miles“ von Antwerpen gestartet und es gab kürzere Läufe für Anfänger und für Kinder. Autos waren in der Scheldemetropole am Sonntag nicht erwünscht.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

