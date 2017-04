Staus auf Außenring

22/04/2017 - Auf dem Brüsseler Außenring waren die Verkehrsbehinderungen an diesem Samstag groß. Auf der Höhe von Groot-Bijgaarden wird der Straßenbelag auf der E40 in Richtung Küste erneuert und hierfür wurden mehrere Fahrspuren gesperrt. Um 9.45 Uhr an diesem Morgen betrug der Stau bereits 10 Kilometer – von Vilvoorde bis zur Auffahrt auf die E40. Wer zum Beispiel von Hasselt nach Gent wollte, fuhr besser über Antwerpen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Staus auf Außenring

22/04/2017 - Auf dem Brüsseler Außenring waren die Verkehrsbehinderungen an diesem Samstag groß. Auf der Höhe von Groot-Bijgaarden wird der Straßenbelag auf der E40 in Richtung Küste erneuert und hierfür wurden mehrere Fahrspuren gesperrt. Um 9.45 Uhr an diesem Morgen betrug der Stau bereits 10 Kilometer – von Vilvoorde bis zur Auffahrt auf die E40. Wer zum Beispiel von Hasselt nach Gent wollte, fuhr besser über Antwerpen.