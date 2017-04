So klingt Blanches Songfestival-Nummer live

19/04/17 - Blanche (Foto), die diesjährige Vertreterin Belgiens beim Songfestival, trat am frühen Morgen live in einer Sendung des populären VRT-Radiosenders MNM auf, wo sie ihren Festival-Beitrag „City Lights“ nur mit Pianobegleitung brachte. Blanche steht am 9. Mai im ersten Halbfinale des Eurosong-Festivals in ukrainischen Kiew.

