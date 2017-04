Videoüberwachung im Schlachthof

Belgische Türken begeistert

Nirgendwo in Europa haben so viele Türken „Ja“ gestimmt wie in Belgien. 75 % der Belgo-Türken, die am Referendum teilgenommen haben, befürworteten die Ausweitung der Macht des Präsidenten. In der Sleepstraat in Gent leben viele Türken. Eine Rundfrage!

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Belgische Türken begeistert

Nirgendwo in Europa haben so viele Türken „Ja“ gestimmt wie in Belgien. 75 % der Belgo-Türken, die am Referendum teilgenommen haben, befürworteten die Ausweitung der Macht des Präsidenten. In der Sleepstraat in Gent leben viele Türken. Eine Rundfrage!