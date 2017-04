Auch beim Bier schneller

Ostern in der Moschee

Die türkische Diyanet-Moschee in der flämischen Kleinstadt Maasmechelen organisierte am Tag des Referendums in der Türkei und des Osterfestes in der christlichen Welt einen großen Freundschaftsbrunch. Die Organisatoren wollen so beweisen, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften in der Stadt gut mit einander auskommen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ostern in der Moschee

Die türkische Diyanet-Moschee in der flämischen Kleinstadt Maasmechelen organisierte am Tag des Referendums in der Türkei und des Osterfestes in der christlichen Welt einen großen Freundschaftsbrunch. Die Organisatoren wollen so beweisen, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften in der Stadt gut mit einander auskommen.