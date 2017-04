"Situation nicht mit BHV vergleichbar"

Ein Belgier übernimmt

12/04/2017- Seit dem gestrigen Dienstag steht ein Belgier an der Spitze der UN-Friedenstruppe in dem afrikanischen Land Mali. General Jean-Paul Deconinck war bis vor kurzem noch Chef der Landstreitkräfte. Er ist in Bamako, der Hauptstadt Malis, feierlich in sein Amt eingeführt worden. General Deconinck tritt die Nachfolge eines Senegalesen an. Er wird an der Spitze von rund 11.000 Blauhelmen stehen. Die UN-Friedensmission in Mali ist eine der größten weltweit. Sie ist auch die gefährlichste. In den vergangenen Jahren sind knapp 100 Friedenssoldaten infolge terroristischer Anschläge ums Leben gekommen. Belgiens Verteidigungsminister Steven Vandeput nahm auch an der Zeremonie teil.

