Spektakulär: Titanenwurz in Blüte

11/04/2017 - Im Botanischen Garten in Meise stehen seit dem gestrigen Montag zwei Titanenwurze in voller Blüte. Das ist spektakulär. Die bis drei Meter hohen Blumen sind selten und vom Aussterben bedroht. Sie blühen nur drei Tage lang und deshalb ist der Botanische Garten in Meise an diesem Dienstag auch bis 22 Uhr geöffnet. Während ihrer kurzen Blütezeit sondern die Pflanzen einen Aasgeruch ab.

