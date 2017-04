Stockholm: Kondolenzbuch

Toptag an der Küste

Das Thermometer ist am Sonntag auf 21° C gestiegen und hat der belgischen Küste damit den ersten Toptag der Saison beschert. Viele Belgier haben wohl im letzten Augenblick beschlossen, ans Meer zu fahren. Die meisten Hotelzimmer waren daher besetzt. Auch die Lounges am Strand konnten die Besucher an diesem wunderschönen Frühlingstag überzeugen. Im Vergleich zu Samstag hatten sie am Sonntag doppelt so viel los.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Toptag an der Küste

Das Thermometer ist am Sonntag auf 21° C gestiegen und hat der belgischen Küste damit den ersten Toptag der Saison beschert. Viele Belgier haben wohl im letzten Augenblick beschlossen, ans Meer zu fahren. Die meisten Hotelzimmer waren daher besetzt. Auch die Lounges am Strand konnten die Besucher an diesem wunderschönen Frühlingstag überzeugen. Im Vergleich zu Samstag hatten sie am Sonntag doppelt so viel los.