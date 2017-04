Tom Boonen: beinah Ex-Radprofi!

Horn ab - zum Schutz!

Nicht mehr sicher! Seit dem Überfall auf ein weißes Nashorn in Paris waren die drei erwachsenen Nashörner in Paris Daiza in der Provinz Henegau sich ihres Lebens nicht mehr sicher. Damit Wilderer sie nicht auch eines nachts wegen ihres wertvollen Horns töten, ließ die Zooleitung die Hörner vorsorglich entfernen. In einer Aktion gegen den Handel mit Horn wurden die "Tropheen" am Freitag verbrannt.

