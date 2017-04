Biber in Flandern

Recycelter Elektroschrott

04/04/17 - So langsam bürgert sich die Wiederverwertung von ausgedienten Geräten und Gebrauchsgütern auch in Belgien ein. Im vergangenen Jahr nahm die Menge der zum Recyceln abgegebenen Elektro- und Haushaltsgeräte in unserem Land um einige Tausend Tonnen zu.

