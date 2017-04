Syrische Kindergräber…

Mahnwache für Schweine

03/04/17 - Vor dem Schlachthof von Tielt in der Provinz Westflandern fand am Montagmorgen eine Mahnwache von Tierschützern statt. Dieser Schlachthof kam vor einigen Tagen nach umfassender Tierquälerei bei der Schlachtung von Schweinen in die Schlagzeilen und wurde danach bis zur Klärung der Vorgänge stillgelegt.

