Grönlandwal vor Ostende

12 Jahre Haft

Im Berufungsverfahren gegen Marouan El Bali, dem einzigen Terroristen der vor 2 Jahren beim Polizeieinsatz in Verviers lebend gefasst werden konnte, wurde der Mann zu 12 Jahren Haft verurteilt. Das ist weniger als die 16 Jahre, zu denen er in erster Instanz verurteilt worden war, weil er als Kopf der Terrorzelle galt, was in der Berufung aber verworfen wurde.

