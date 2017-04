Ohne Auto in Gent

Königspaar schließt Dänemarkbesuch ab

30/03/2017 - König Philippe und Königin Mathilde haben ihren Besuch in Dänemark beendet. An diesem Donnerstagmorgen wurden sie bei einer Privatzeremonie in Amalienborg von der dänischen Königin Margrethe verabschiedet. In der königlichen Residenz in Amalienborg hatten sie auch übernachtet.

