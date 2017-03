Königspaar in Dänemark

Stadtlauf Gent

26/03/2017 - Nach Antwerpen vor zwei Wochen hat an diesem Morgen auch in Gent der Urban Trail stattgefunden. Das ist eine Laufstrecke durch das Stadtzentrum und eine einzigartige Art und Weise, um eine Stadt kennen zu lernen. Rund 5.000 Teilnehmer waren es in Gent. Sie liefen an sechzehn bekannten und weniger bekannten Orten vorbei, darunter durch den Botanikgarten der Universität, das Internationale Kongresszentrum und das Museum SMAK. Der nächste Urban Trail ist im Juni in Hasselt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Stadtlauf Gent

26/03/2017 - Nach Antwerpen vor zwei Wochen hat an diesem Morgen auch in Gent der Urban Trail stattgefunden. Das ist eine Laufstrecke durch das Stadtzentrum und eine einzigartige Art und Weise, um eine Stadt kennen zu lernen. Rund 5.000 Teilnehmer waren es in Gent. Sie liefen an sechzehn bekannten und weniger bekannten Orten vorbei, darunter durch den Botanikgarten der Universität, das Internationale Kongresszentrum und das Museum SMAK. Der nächste Urban Trail ist im Juni in Hasselt.