1/3 der Lebensmittelproduktion verschwendet

"Lebensmittelverschwendung ist ein Verbrechen!"

29/03/2017 - "Lebensmittelverschwendung ist ein Verbrechen", sagt Silvia Staffa, Referatsleiterin für Ökomanagement und zuständig für den Restaurantservice des Europäischen Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses in Brüssel. Die gemeinsame Kantine dieser beiden EU-Einrichtungen ist das Problem der Lebensmittelverschwendung in der eigenen Küche angegangen und hat dafür jetzt vom Brüsseler Umweltamt das "Good Food Label" für ihren nachhaltigen Betrieb erhalten. Sie ist bislang die einzige der Kantinen in den EU-Einrichtungen, die sich offiziell "nachhaltige Kantine" nennen darf und sie will den anderen mit gutem Beispiel vorangehen. Eine Reportage von Uta Neumann. (Bild CdR)

