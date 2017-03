Stadtlauf Gent

John McCain in Brüssel

25/03/17 - Der einflussreiche republikanische US-Senator und bekannte Donald Trump-Kritiker John McCain (Foto) sagte am Wochenende im Rahmen einer Konferenz zu den transatlantischen Beziehungen in Brüssel, er wolle, dass der neue amerikanische Präsident enger mit den Demokraten im Kongress kooperieren sollten. Nur so könne verhindert werden, dass das Debakel um Obamacare seine Präsidentschaft unterminieren kann. McCain sprach in Brüssel mehr Themen zu Donald Trump an. (O-Töne in Englisch)

