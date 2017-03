Mobilitätsbudget

Rex Tillerson zu 22/3

23/03/17 - US-Außenminister Rex Tillerson richtete sich am Mittwoch in Washington im Rahmen eines Treffens der Länder, die Teil der Anti-Terrorkoalition gegen IS sind, direkt an Belgien. Dabei entschuldigte er seinen belgischen Amtskollegen Didier Reynders (MR) der bei den Gedenkfeiern zum 22/3 in Brüssel verweilte und nicht in der amerikanischen Hauptstadt verweilen konnte. (O-Ton in Englisch)

