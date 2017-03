Stille in Zaventem

22/03/17 - Am frühen Mittwochmorgen hielten zahlreiche Anwesende, darunter das belgische Königspaar und Premierminister Charles Michel eine beeindruckende Gedenkminute am Flughafen von Zaventem, um den Opfern der Anschläge vom 22. März 2016 zu gedenken. Auch alle Reisenden, die an diesem denkwürdigen Tag in Zaventem abflogen oder landeten, nahmen an dieser Gedenkminute teil.

