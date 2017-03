Die Angst der Fischer vor dem Brexit

"Weiße Wut" in Brüssel

21/03/17 - Rund 14.000 Mitarbeiter aus dem Pflege- und Gesundheitswesen in Belgien haben am Dienstagmorgen in Brüssel für höhere Löhne, für mehr Kaufkraft und für mehr Mittel und Personal demonstriert. Die Vergreisung der Gesellschaft sorge dafür, dass immer mehr ältere Menschen Hilfe brauchen, so die Demonstranten, doch in der Politik bleibe es seit Jahren bei Lippenbekenntnissen. Diese Demo wird wohl nicht die letzte ihrer Art gewesen sein.

