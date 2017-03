Foto von Nidhi ging am 22/03 um die Welt, jetzt war sie beim König

Brüsseler Oper: Foxie!

In der Brüsseler Oper ist am Freitagabend die Oper „Foxie! Der schlaue Fuchs“ vom Komponisten Leos Janacek in einer Inszenierung von Christophe Coppens in Premiere gegangen. Der ist eigentlich ein avantgardistischer Hutmacher und er sorgte nicht nur für die Regie sondern auch für Bühnenbild und Kostüme.

In der Brüsseler Oper ist am Freitagabend die Oper „Foxie! Der schlaue Fuchs“ vom Komponisten Leos Janacek in einer Inszenierung von Christophe Coppens in Premiere gegangen. Der ist eigentlich ein avantgardistischer Hutmacher und er sorgte nicht nur für die Regie sondern auch für Bühnenbild und Kostüme.