"Menschen einbeziehen"

"Wir brauchen gute Bürgermeister"

17/03/2017 - "Es gibt viele Lösungen gegen Populismus, aber eine ist „die Bildung und gute Bürgermeister sowie Meinungsbildner, die den Mut haben, sich gegen Populismus, Nationalismus und andere Gifte in unserem Europa zu stellen. Ich denke, es ist Zeit für eine Mission, für Führungskräfte, die für Freiheit, Demokratie, Offenheit und Toleranz kämpfen wollen", sagte der Bürgermeister von Danzig, Pawel Adamowicz, in der VRT in Brüssel. Weiter betonte er: "Es ist ein sehr kritischer Moment in meinem Land Polen und in vielen Ländern in Europa und Leute wie ich müssen eine internationale Liga für Europa gründen, die sich für die EU und unsere gemeinsamen Werte einsetzt."