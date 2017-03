Bauarbeiterdemo

15/03/17 - Mit einer Demonstration von Bauarbeitern vor den Gebäuden der EU-Verwaltung in Brüssel haben das Baufach und die Gewerkschaften am Mittwoch gegen Sozialdumping in ihrem Sektor protestiert. Damit protestieren die Leute am Bau auch gegen unlauteren Wettbewerb durch Billiglohn-Arbeiter aus Osteuropa.

