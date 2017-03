Keine Zinserhöhung in Sicht

"Erinnern wir uns an die Zeit vor der EU"

12/03/2017 - Die proeuropäische Bewegung "Pulse of Europe", die in Frankfurt klein anfing, hat inzwischen europaweit Menschen motiviert, um für Europa auf die Straße zu gehen. In 39 deutschen Städten und den Städten sechs weiterer europäischer Länder finden Kundgebungen statt, ab heute jeden Sonntag auch in Brüssel. Hier geht es nicht um Politiker, sondern um uns Bürger, betonen die Veranstalter in Brüssel, fünf Privatpersonen. An diesem Sonntag versammelten sie rund 150 Demonstranten zur ersten proeuropäischen Pulse of Europe-Veranstaltung auf dem Muntplein in Brüssel. Die Demo haben sie erst vor wenigen Tagen und ad hoc organisiert. Nächsten Sonntag wollen noch mehr bisher stille Proeuropäer ihre Stimme in Brüssel hören lassen.

"Erinnern wir uns an die Zeit vor der EU"

