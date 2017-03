Sanitäter protestieren

Viel Platz für Radler

10/03/2017 - In Gent werden die Vorbereitungen für den neuen Verkehrsplan sichtbar. Die Innenstadt wird in separate Zonen eingeteilt und man kann dann nicht mehr so einfach von der einen Zone direkt zur anderen fahren. Der neue Verkehrsplan soll Radfahrern und Fußgängern in Gent mehr Raum verschaffen. Er tritt ab dem 3. April, das heißt mit Beginn der Osterferien, in Kraft.

