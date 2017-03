Gutscheine für ein Jahr

Weltfrauentag in Brüssel

08/03/17 - An diesem Weltfrauentag haben Frauenverbände aus der gesamten EU vor den Institutionen der Union am Schumanplatz in Brüssel für ihre Rechte demonstriert. Dabei äußerten sie ihre Besorgnis über den Vormarsch von konservativen und populistischen Parteien in Europa, die unter anderem Rechte von Frauen wieder zurückfahren wollen. „Mein Körper! Meine Wahl! Meine Freiheit!“ skandierten die Frauen denn auch unüberhörbar.

