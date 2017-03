Kleinere Wagenflotte

Spektakulärer Transport

In Antwerpen war auf der Schelde am Sonntagmorgen der Transport einer Bodenstation für die Aufstellung von Windrädern auf See zu bestaunen. Es handelt sich hierbei um einen riesigen Transformator, der den Strom der Windräder an Land befördert. Belgien ist Marktführer für solche Anlagen. Die Bodenstation wird von Antwerpen nach Norfolk zur britischen Ostküste verschifft.

