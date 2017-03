Pferd spektakulär gerettet

Bombardier bleibt, aber…

03/03/17 - Der Schienenfahrzeughersteller Bombardier verspricht, trotz umfangreicher Umstrukturierungen keines der europäischen Werke zu schließen, also auch nicht das Tram- und Waggonwerk in Brügge. Dies teilte das Management des kanadischen Unternehmens bei einer außergewöhnlichen Betriebsratssitzung am Freitag in Brügge mit.

