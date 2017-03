Polizei droht mit Streik

Aalst: Die Puppe brennt!

01/03/17 - Mit dem Verbrennen einer Puppe auf dem Marktplatz endete in der Nacht zum Aschermittwoch der Karneval von Aalst. Dieser Karneval ist eine recht deftige Angelegenheit in der eigenen Stadt und in der gesamten Region genießt er eine Art Kultstatus. Viele Aalster erwarten ab sofort sehnlichst die nächste Saison. Dann dürfen sie wieder unzensiert über die Stränge schlagen. Doch erstmal gilt auch hier Aschermittwoch und zwar spätestens bis die neuen Karnevalswagen gezimmert werden. Das kann nicht mehr so lange dauern…

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Aalst: Die Puppe brennt!

01/03/17 - Mit dem Verbrennen einer Puppe auf dem Marktplatz endete in der Nacht zum Aschermittwoch der Karneval von Aalst. Dieser Karneval ist eine recht deftige Angelegenheit in der eigenen Stadt und in der gesamten Region genießt er eine Art Kultstatus. Viele Aalster erwarten ab sofort sehnlichst die nächste Saison. Dann dürfen sie wieder unzensiert über die Stränge schlagen. Doch erstmal gilt auch hier Aschermittwoch und zwar spätestens bis die neuen Karnevalswagen gezimmert werden. Das kann nicht mehr so lange dauern…