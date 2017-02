Schockierend!

Karneval in Aalst

26/02/2017 - Am Mittwoch beginnen auch die Belgier zu fasten, doch vorher wird noch drei Tage gefeiert. Zumindest in Aalst. Dort ist an diesem Sonntagnachmittag zum 89. Mal der Karnevalsumzug durch die Straßen gezogen. Tausende Menschen standen entlang des Parcours, um die vielen Umzugswagen zu bewundern.

