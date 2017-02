America? Antwerp better!

Gleise werden repariert

23/02/17 - Die Reparaturarbeiten an der Gleisinfrastruktur am Bahnhof von Löwen (Provinz Flämisch-Brabant), wo am vergangenen Samstag ein Zug auf einer Weiche entgleiste, schreiten zügig voran. Doch noch können nicht alle Gleise genutzt werden. Bei dem Unfall am Samstag war ein Waggon eines dreiteiligen Triebwagens aus den Gleisen gesprungen und umgeschlagen. Dabei kam ein Fahrgast ums Leben und 27 weitere wurden verletzt.

