Brügge: Kind überfahren

22/02/17 - In Brügge ist am Mittwochmorgen ein 6 Jahre alter Junge an einer Kreuzung vor seiner Schule von einem Lastwagen angefahren worden. Dabei wurde der Junge, ein Flüchtlingskind aus Syrien, schwer verletzt. Doch das Kind erlag seinen Verletzungen später in einem Krankenhaus.

