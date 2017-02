Baci-Ritual für Mathilde

22/02/17 - Im Rahmen ihres viertätigen Besuchs in Laos für das UN-Kinderhilfswerk UNICEF traf Königin Mathilde in der besonders armen Provinz Saravan im Süden des Landes einen lokalen Gouverneur. Dieser begrüßte die belgische Königin beim Dinner mit einem Baci-Ritual für gute eine Gesundheit und einen sicheren Flug zurück. Mathilde widmete ihren Aufenthalt in Laos u.a. den Themen Unterernährung, Bildung und Gesundheit und sie zeigte sich einmal mehr als UN-Botschafterin für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Programms Sustainable Developments Goals (SDG’s).

