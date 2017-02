Sand für den Strand

Anti-Pence-Demo

20/02/17 - Etwa 60 Personen waren dem Aufruf der Initiative "Lights4Rights" gefolgt und hatten am Montagmorgen in der Nähe des Schumanplatzes in Brüssel gegen die Politik von US-Präsident Trump demonstriert. Anlass war der Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in der belgischen und europäischen Hauptstadt. Die Demonstration richtete sich u.a. gegen das Einreiseverbot für Bürger aus sieben islamischen Ländern in die USA.

