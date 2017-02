Unfallzug geborgen

20/02/17 - In der Nacht zum Montag ist in der Nähe des Bahnhofs von Löwen (Flämisch-Brabant) der bei dem Unfall von Samstagmittag entgleiste und umgekippte Zugteil mit einem Kran geborgen und auf einen LKW geladen worden. Am Samstagmittag war der Zug auf einer Weiche entgleist und einer der drei Fahrzeuge des Triebwagens schlug um. Dabei wurden mehrere Personen verletzt und ein Fahrgast kam ums Leben.

