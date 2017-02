Justiz zahlt spät

Rauchverbot

Seit 2011 gilt in Belgiens Kneipen ein striktes Rauchverbot, aber dieses Verbot geht vor allem nachts noch viel zu oft in Rauch auf. Dann wird an fast einem Viertel aller Theken noch immer geraucht, wie neueste Statistiken des Gesundheitsministeriums belegen. Tagsüber wird das Rauchverbot in der Regel wohl respektiert.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Rauchverbot

Seit 2011 gilt in Belgiens Kneipen ein striktes Rauchverbot, aber dieses Verbot geht vor allem nachts noch viel zu oft in Rauch auf. Dann wird an fast einem Viertel aller Theken noch immer geraucht, wie neueste Statistiken des Gesundheitsministeriums belegen. Tagsüber wird das Rauchverbot in der Regel wohl respektiert.