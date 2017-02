Bill Gates trifft Premier Michel

Belgische IS-Kinder

16/02/17 - Nach Angaben des belgischen Außenministeriums verbleiben derzeit etwa 80 Kinder von aus Belgien stammenden IS-Kämpfern in Syrien oder im Irak. Einige Väter und Mütter gaben jetzt an, mit ihren Kindern wieder nach Belgien zurückkehren zu wollen. Die hiesigen Behörden suchen jetzt nach Möglichkeiten, diese Kinder - oftmals durch Kriegsgräuel oder durch eigene Teilnahme an Kämpfen traumatisiert - hier adäquat aufzunehmen und in die Gesellschaft zu integrieren.

